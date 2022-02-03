США обвинили Россию в сговоре с целью организации теракта как повода для вторжения в Украину - The Washington Post

Детали

Детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будет раскрыто администрацией Байдена в четверг, сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом. В прошлом месяце администрация предупредила, что российское правительство направило оперативников на восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.

Предполагаемая операция, которую Соединенные Штаты планируют разоблачить, будет включать трансляцию изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за рубежом в России — для широкой аудитории, чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать повод для вторжения, сообщают источники. По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти жертвы реальными или сфальсифицированными.

Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и он находится на завершающей стадии подготовки.

Этот план связан с другими заговорами, раскрытыми западной разведкой, но отделен от них, включая размещение Россией диверсантов на востоке Украины и другую предполагаемую схему, раскрытую в прошлом месяце британским правительством по дестабилизации украинского правительства и установление пророссийской фигуры во главе, заявили официальные лица.

"Конечно, все они связаны между собой, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального повода", - сообщил один американский чиновник, который, как и другие, не предоставил основных доказательств предполагаемого сговора, но был проинформирован о значении.

Добавим

Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границ Украины, что побудило администрацию Байдена предупредить, что президент России Владимир Путин может в любой момент ввести свои войска на территорию Украины. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не имеют никаких признаков того, что Путин принял решение о вторжении.

Кремль отрицает, что российские войска готовятся к вторжению в Украину, заявив, что Москва имеет право перемещать войска вокруг России, внутри страны по своему усмотрению.

В последние недели российские войска и военная техника перебрасывались в соседнюю Беларусь, которая имеет общую границу с Украиной протяженностью 1088 км, в рамках подготовки ко второму этапу совместных российско-белорусских учений, которые должны начаться 10 февраля. Военные аналитики обеспокоены тем, что учения могут быть лишь поводом для размещения российских войск вдоль северной границы Украины перед новым вторжением.