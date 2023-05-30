США завтра оголосять про новий пакет допомоги для України. У нього увійдуть ЗРК Avenger і ракети Zuni – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. США у середу, 31 травня, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. У нього увійдуть ЗРК Avenger і ракети повітря — земля Zuni. Про це повідомила кореспондентка Voice of America Карла Бебб у Twitter із посиланням на джерела серед представників Міністерства оборони США, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що у пакет допомоги увійдуть:
снаряди для ЗРК Patriot;
артилерійські снаряди;
снаряди для РСЗВ HIMARS;
некеровані ракети повітря — земля Zuni;
системи ППО Avenger;
ПЗРК Stinger та інше.
Доповнення
Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нової військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів, яка складиметься переважно з боєприпасів.