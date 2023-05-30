США завтра объявят о новом пакете помощи для Украины. В него войдут ЗРК Avenger и ракеты Zuni - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. США в среду, 31 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов. В него войдут ЗРК Avenger и ракеты воздуха — земля Zuni. Об этом сообщила корреспондент Voice of America Карла Бебб в Twitter со ссылкой на источники среди представителей Министерства обороны США, передает УНН.