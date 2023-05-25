США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нової військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів, яка складиметься переважно з боєприпасів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Так, джерело повідомляє, що новий пакет планують оголосити уже в п’ятницю. Однак, про нову військову допомогу можуть повідомити й після вихідних, присвячених Дню пам’яті в США.
Очікується, що пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та боєприпасів.
Допомога буде фінансуватися в рамках програми Presidential Drawdown Authority, завдяки якій, президент США може дозволити передачу зброї безпосередньо із запасів країни без схвалення Конгресу.
Зазначається, що вартість і вміст пакету можуть змінитися в будь-який час до його підписання президентом Джо Байденом.
Нагадаємо
Фінляндія поставить Україні додаткову військову допомогу на 109 мільйонів євро. До неї входить, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.