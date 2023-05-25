Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу на 109 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Фінляндія поставить Україні додаткову військову допомогу на 109 мільйонів євро. До неї входить, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення Міністерство оборони Фінляндії.
Деталі
«Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 25 травня 2023 року на підставі пропозиції уряду», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це шістнадцяте постачання військової допомоги з Фінляндії до України. До неї входить, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.
Вартість нового пакету військової допомоги оцінюється в 109 мільйонів євро.
«Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість всіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, зараз становить 1,1 мільярда євро», - заявив міністр оборони Фінляндії Анті Кайкконен.
Також повідомляється, що у додатковій допомозі враховували як потреби України, так і ресурсну ситуацію сил оборони.
Доповнення
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що країна не може передати Україні літаки Hornet, доки їх не замінять на сучасні, на що можуть піти роки, і вони стануть непридатними.