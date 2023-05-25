Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь на 109 млн евро

Детали

«Президент Республики принял решение по этому вопросу 25 мая 2023 года на основании предложения правительства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это шестнадцатая поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В нее входит, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 109 миллионов евро.

«Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро», - заявил министр обороны Финляндии Анти Кайкконен.

Также сообщается, что в дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация сил обороны.

Дополнение

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не может передать Украине самолеты Hornet, пока их не заменят на современные, на что могут уйти годы, и они станут непригодными.