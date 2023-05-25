США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов, которая будет состоять преимущественно из боеприпасов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Так, источник сообщает, что новый пакет планируют объявить уже в пятницу. Однако, о новой военной помощи могут сообщить и после выходных, посвященных Дню поминовения в США.
Ожидается, что пакет будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS и боеприпасов.
Помощь будет финансироваться в рамках программы Presidential Drawdown Authority, благодаря которой, президент США может разрешить передачу оружия непосредственно из запасов страны без одобрения Конгресса.
Отмечается, что стоимость и содержимое пакета могут измениться в любое время до его подписания президентом Джо Байденом.
Напомним
Финляндия поставит Украине дополнительную военную помощь на 109 миллионов евро. В нее входит, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.