США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов - Reuters

Детали

Так, источник сообщает, что новый пакет планируют объявить уже в пятницу. Однако, о новой военной помощи могут сообщить и после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что пакет будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS и боеприпасов.

Помощь будет финансироваться в рамках программы Presidential Drawdown Authority, благодаря которой, президент США может разрешить передачу оружия непосредственно из запасов страны без одобрения Конгресса.

Отмечается, что стоимость и содержимое пакета могут измениться в любое время до его подписания президентом Джо Байденом.

Напомним

Финляндия поставит Украине дополнительную военную помощь на 109 миллионов евро. В нее входит, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.