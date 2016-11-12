США залишатиметься стратегічним партнером України після виборів - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Після президентських виборів США залишатиметься стратегічним партнером України. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“З президентських виборів США Україні потрібно винести два важливі уроки: перше, це те, як передається влада, як гідно приймається перемога, поразка, як вітають з перемогою. Такі уроки варто перейняти українському політикуму. Другий ключовий урок - це те, що в Америці серйозно працює інституційна пам’ять усіх органів влади. Зовнішня політика не змінюється в залежності від зміни Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, і т.д. Я переконана, що ця позиція зберігатиметься і далі”, - підкреслила І.Геращенко.
Вона також нагадала, що в українському парламенті завжди був тісний діалог з сенатом та конгресом.
“В американському парламенті існує потужний український "кокус“, зокрема ми маємо серйозних лобістів України як в сенаті, так і в конгресі. Ми щасливі від того, що переобрався український дух - сенатор Маккейн і це вже його шосте повернення до сенату. Він займає чіткі позиції в Республіканській партії, яка вперше за багато років має більшість, свого Президента. Республіканська партія дуже жорстко відстоювала українську позицію не тільки в політичній складовій, а й військовій. Нам зараз важливо активізувати міжпарламентський діалог”, - сказала І.Геращенко.
Перший віце-спікер ВР також наголосила на тому, що американська сторона добре розуміє, що відбувається в Криму і на Донбасі.
“Трамп з 9 листопада отримує зведені дані розвідки, в яких йде мова про присутність російських військ на Донбасі. Сьогодні там 40 тис. незаконних збройних формувань, з яких більше 6 тис. - російські військові. І Дебальцеве, яке має бути демілітаризоване, туди не пускають ОБСЄ, бо там відновили залізничну колію, і масово завозять зброю з РФ. Так само як "Бук“ був завезений", - додала вона.
Нагадаємо, І.Геращенко повідомила, що третій Комітет ООН буде розглядати резолюцію щодо порушень прав людини в Криму 15 листопада.