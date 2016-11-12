США будут оставаться стратегическим партнером Украины после выборов - И.Геращенко

"Из президентских выборов США Украине нужно вынести два важных урока: первое, это то, как передается власть, как достойно принимается победа, поражение, как поздравляют с победой. Такие уроки стоит перенять украинскому политикуму. Второй ключевой урок - это то, что в Америке серьезно работает институциональная память всех органов власти. Внешняя политика не меняется в зависимости от изменения Администрации Президента, Кабинета министров и т.д. Я убеждена, что эта позиция будет сохраняться и дальше", - подчеркнула И.Геращенко.

Она также напомнила, что в украинском парламенте всегда был тесный диалог с сенатом и конгрессом.

"В американском парламенте существует мощный украинский "кокус", в частности мы имеем серьезных лоббистов Украины как в сенате, так и в конгрессе. Мы счастливы, что переизбрался украинский дух - сенатор Маккейн и это уже его шестое возвращения в сенат. Он занимает четкие позиции в Республиканской партии, впервые за много лет имеет большинство, своего президента. Республиканская партия очень жестко отстаивала украинскую позицию не только в политической составляющей, но и военной. Нам сейчас важно активизировать межпарламентский диалог", - сказала И.Геращенко.

Первый вице-спикер ВР также отметила, что американская сторона хорошо понимает, что происходит в Крыму и на Донбассе.

"Трамп с 9 ноября получает сводные данные разведки, в которых идет речь о присутствии российских войск в Донбассе. Сегодня там 40 тыс. незаконных вооруженных формирований, из которых более 6 тыс. - российские военные. И Дебальцево, которое должно быть демилитаризованным, туда не пускают ОБСЕ, там восстановили железнодорожный путь, и массово завозят оружие из РФ. Так же как "Бук" был завезен", - добавила она.

Напомним, И.Геращенко сообщила, что третий Комитет ООН будет рассматривать резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму 15 ноября.