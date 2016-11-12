США будут оставаться стратегическим партнером Украины после выборов - И.Геращенко

ukru
15 марта, 19:03 • 110684 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153761 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129696 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122805 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108381 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103312 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100007 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129078 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129511 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127576 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 76895 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 62694 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 22843 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 35600 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 47724 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129077 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128759 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265077 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294299 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 4666 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107059 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129509 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113014 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130192 просмотра
Актуальное
США будут оставаться стратегическим партнером Украины после выборов - И.Геращенко

США будут оставаться стратегическим партнером Украины после выборов - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 7759 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После президентских выборов США будет оставаться стратегическим партнером Украины. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Из президентских выборов США Украине нужно вынести два важных урока: первое, это то, как передается власть, как достойно принимается победа, поражение, как поздравляют с победой. Такие уроки стоит перенять украинскому политикуму. Второй ключевой урок - это то, что в Америке серьезно работает институциональная память всех органов власти. Внешняя политика не меняется в зависимости от изменения Администрации Президента, Кабинета министров и т.д. Я убеждена, что эта позиция будет сохраняться и дальше", - подчеркнула И.Геращенко.

Она также напомнила, что в украинском парламенте всегда был тесный диалог с сенатом и конгрессом.

"В американском парламенте существует мощный украинский "кокус", в частности мы имеем серьезных лоббистов Украины как в сенате, так и в конгрессе. Мы счастливы, что переизбрался украинский дух - сенатор Маккейн и это уже его шестое возвращения в сенат. Он занимает четкие позиции в Республиканской партии, впервые за много лет имеет большинство, своего президента. Республиканская партия очень жестко отстаивала украинскую позицию не только в политической составляющей, но и военной. Нам сейчас важно активизировать межпарламентский диалог", - сказала И.Геращенко.

Первый вице-спикер ВР также отметила, что американская сторона хорошо понимает, что происходит в Крыму и на Донбассе.

"Трамп с 9 ноября получает сводные данные разведки, в которых идет речь о присутствии российских войск в Донбассе. Сегодня там 40 тыс. незаконных вооруженных формирований, из которых более 6 тыс. - российские военные. И Дебальцево, которое должно быть демилитаризованным, туда не пускают ОБСЕ, там восстановили железнодорожный путь, и массово завозят оружие из РФ. Так же как "Бук" был завезен", - добавила она.

Напомним, И.Геращенко сообщила, что третий Комитет ООН будет рассматривать резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму 15 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы