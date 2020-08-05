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США закликали Радбез ООН продовжити ембарго на постачання зброї Ірану

США закликали Радбез ООН продовжити ембарго на постачання зброї Ірану

Київ • УНН

 • 9862 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. США поширили серед членів Ради безпеки ООН проект нової резолюції із закликом продовжити діюче ембарго ООН на постачання зброї Ірану. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Згідно з документом, Америка просить держави-члени ООН припинити всі поставки зброї до Ірану і з нього. США також пропонують країнам-членам ООН утриматися від надання Ірану "технічної допомоги, надання фінансових ресурсів або послуг, або допомоги, пов'язаної з поставками, продажем, передачею, виробництвом, технічним обслуговуванням або використанням зброї".

Посол США Келлі Крафт вважає, що Росія і Китай, швидше за все, накладуть вето на цю резолюцію, що може привести до кризи в ООН. Зазначається, що Крафт і держсекретар США Майк Помпео погрожують задіяти положення про "відкат" в угоді щодо ядерної програми Ірану 2015 року, що передбачає відновлення всіх санкцій ООН проти Тегерана. США стверджують, що можуть піти на це, не дивлячись на те, що президент Дональд Трамп вийшов з багатосторонньої угоди в 2018 році.

Як повідомляв УНН, в контррозвідці США заявили про загрозу американським виборів з боку Росії, КНР і Ірану.

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