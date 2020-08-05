США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101995 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126843 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127434 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101288 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102114 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101959 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Киев  •  УНН

 • 9853 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. США распространили среди членов Совета безопасности ООН проект новой резолюции с призывом продлить действующее эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Согласно документу, Америка просит государства-члены ООН прекратить все поставки оружия в Иран и из него. США также предлагают странам-членам ООН воздержаться от оказания Ирану "технической помощи, предоставления финансовых ресурсов или услуг, или помощи, связанной с поставками, продажей, передачей, производством, техническим обслуживанием или применением оружия".

Посол США Келли Крафт считает, что Россия и Китай, скорее всего, наложат вето на эту резолюцию, что может привести к кризису в ООН. Отмечается, что Крафт и госсекретарь США Майк Помпео грозят задействовать положение об "откате" в соглашении по ядерной программе Ирана 2015 года, предусматривающее восстановление всех санкций ООН против Тегерана. США утверждают, что могут пойти на это, несмотря на то, что президент Дональд Трамп вышел из многостороннего соглашения в 2018 году.

Как сообщал УНН, в контрразведке США заявили об угрозе американским выборам со стороны России, КНР и Ирана.

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