США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. США распространили среди членов Совета безопасности ООН проект новой резолюции с призывом продлить действующее эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Согласно документу, Америка просит государства-члены ООН прекратить все поставки оружия в Иран и из него. США также предлагают странам-членам ООН воздержаться от оказания Ирану "технической помощи, предоставления финансовых ресурсов или услуг, или помощи, связанной с поставками, продажей, передачей, производством, техническим обслуживанием или применением оружия".
Посол США Келли Крафт считает, что Россия и Китай, скорее всего, наложат вето на эту резолюцию, что может привести к кризису в ООН. Отмечается, что Крафт и госсекретарь США Майк Помпео грозят задействовать положение об "откате" в соглашении по ядерной программе Ирана 2015 года, предусматривающее восстановление всех санкций ООН против Тегерана. США утверждают, что могут пойти на это, несмотря на то, что президент Дональд Трамп вышел из многостороннего соглашения в 2018 году.
Как сообщал УНН, в контрразведке США заявили об угрозе американским выборам со стороны России, КНР и Ирана.