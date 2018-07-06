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США ввели санкції за "законом Магнітського" щодо представників Нікарагуа

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Адміністрація США ввела санкції відносно трьох нікарагуанських діячів у рамках прийнятого Конгресом у 2016 році “Глобального акту про права людини імені Магнітського”. Про це повідомили у четвер під час телеконференції високопоставлені представники адміністрації США, що зажадали не згадувати їхніх імен, передає УНН з посиланням на ТАРС.

Санкції введені відносно керівника нікарагуанської поліції Франсиско Хав’єра Діаса, глави компанії з імпорту нафтопродуктів Хосе Франсіско Лопеса і керівника сандіністської молодіжної організації Фіделя Морено Бріонес.

“Ці заходи ужито в зв’язку з ситуацією в Нікарагуа, — зазначила високопоставлений представник адміністрації. — США вкрай стурбовані кризовою ситуацією і насильницькими діями, вжитими силами безпеки проти демонстрантів. Міністерство фінансів США спільно з Держдепартаментом роблять невідкладні дії для того, щоб протидіяти серйозним порушенням прав людини і корупції у Нікарагуа відповідно до положень “Глобального акту про права людини імені Магнітського”.

Санкції, за її словами, передбачають заморожування активів і заборону американцям на здійснення будь-яких операцій зі компаніями, пов’язаними із цими представниками Нікарагуа.

Відразу після завершення телеконференції начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт виступила із заявою, в якій вимагала від влади Нікарагуа “негайно припинити акти насильства і залякування”. “США підтримують заклики до дострокових, вільних, справедливих і прозорих виборів, — додала вона. — Ми будемо уважно стежити за ситуацією і в разі потреби вживати заходів”.

Нагадаємо, не менш 139 осіб загинули у Нікарагуа в ході антиурядових виступів з середини квітня по теперішній час.

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