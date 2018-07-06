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В отношении трёх представителей Никарагуа США ввели санкции по "закону Магнитского"

В отношении трёх представителей Никарагуа США ввели санкции по "закону Магнитского"

Киев  •  УНН

 • 10587 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Администрация США ввела санкции в отношении трех никарагуанских деятелей в рамках принятого Конгрессом в 2016 году “Глобального акта о правах человека имени Магнитского”. Об этом сообщили в четверг в ходе телеконференции высокопоставленные представители администрации США, которые потребовали не вспоминать их имен, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Санкции введены в отношении руководителя никарагуанской полиции Франсиско Хавьера Диаса, главы компании по импорту нефтепродуктов Хосе Франсиско Лопеса и руководителя Сандинистской молодежной организации Фиделя Морено Брионес.

“Эти меры приняты в связи с ситуацией в Никарагуа, — отметила высокопоставленный представитель администрации. — США крайне обеспокоены кризисной ситуацией и насильственными действиями, предпринятыми силами безопасности против демонстрантов. Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом делают неотложные действия для того, чтобы противодействовать серьезным нарушением прав человека и коррупции в Никарагуа в соответствии с положениями “Глобального акта о правах человека имени Магнитского”.

Санкции, по ее словам, предусматривают замораживание активов и запрет американцам на осуществление любых операций с компаниями, связанными с этими представителями Никарагуа.

Сразу после завершения телеконференции начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт выступила с заявлением, в котором потребовала от властей Никарагуа “немедленно прекратить акты насилия и запугивания”. “США поддерживают призывы к досрочным свободным, справедливым и прозрачным выборам, — добавила она. — Мы будем внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости принимать меры”.

Напомним, не менее 139 человек погибли в Никарагуа в ходе антиправительственных выступлений с середины апреля по настоящее время.

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