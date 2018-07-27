США введуть санкції проти Туреччини, якщо вона не звільнить пастора Брансона
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Таким чином офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі прокоментував у четвер журналістам слова американського лідера Дональда Трампа, інформує УНН.
“Президент чекає, коли пастор повернеться в США. Якщо цього не станеться, вони можуть очікувати введення санкцій”, — зазначив він.
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Раніше в четвер глава адміністрації США повідомив, що Вашингтон введе “значні санкції” щодо Туреччини за тримання американського пастора під вартою. Однак до цієї заяви віце-президент Майкл Пенс зазначив, що влада США введуть обмеження проти Анкари у тому випадку, якщо Брансон не буде відпущений на свободу.
Протестантський пастор, який проживав у районі Ізміра, був заарештований в 2017 році. Його звинувачують у зв’язках із забороненими у Туреччині Робочою партією Курдистану і “терористичною організацією фетхуллахістів”. Останню Анкара вважає організатором спроби держперевороту в 2016 році.
Нагадаємо, генеральна прокуратура України видала Туреччині Юсуфа Інана — журналіста, якого звинувачують в організації державного перевороту в 2016 році.