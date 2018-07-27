США введут санкции против Турции, если она не освободит пастора Брансона
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не окажется на свободе. Таким образом официальный представитель Белого дома Хоган Гидли прокомментировал в четверг журналистам слова американского лидера Дональда Трампа, информирует УНН.
“Президент ждет, когда пастор вернется в США. Если этого не произойдет, они могут ожидать введения санкций”, — отметил он.
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Ранее в четверг глава администрации США сообщил, что Вашингтон введет “значительные санкции” в отношении Турции за содержание американского пастора под стражей. Однако к этому заявлению вице-президент Майкл Пенс отметил, что власти США введут ограничения против Анкары в том случае, если Брансон не отпуститят на свободу.
Протестантский пастор, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов”. Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота в 2016 году.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины выдала Турции Юсуфа Инана — журналиста, которого обвиняют в организации государственного переворота в 2016 году.