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США вирішили закрити два консульства у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Американський держсекретар Майкл Помпео прийняв рішення закрити генконсульство США у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі. Про це в п’ятницю кореспонденту російського федерального агентства ТАСС повідомив представник Держдепартаменту, пише УНН.

США вирішили закрити два консульства у Росії

“Держсекретар в тісній консультації з послом (США в РФ) Джоном Салліваном прийняв рішення закрити генконсульство США у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства США в Єкатеринбурзі в рамках наших постійних зусиль із забезпечення безпечної та надійної роботи дипломатичної місії США в Російській Федерації”, — зазначив дипломат.

Він додав, що рішення “зовнішньополітичного відомства про генконсульства США в Росії було прийнято для оптимізації роботи (дипломатичної) місії США в РФ”. “Обумовлена цим реорганізація дипломатичного персоналу в посольстві США в Москві дозволить нам просувати наші зовнішньополітичні інтереси в Росії найбільш ефективним і безпечним чином”, — пояснив співрозмовник агентства.

“Ніяких дій, пов’язаних з російськими генконсульствами у США, не планується”, — уклав він.

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація діючого американського президента Дональда Трампа повідомила Конгрес США про підготовлюване закриття генконсульства у Владивостоці і тимчасове припинення роботи генконсульства в Єкатеринбурзі. Згідно з інформацією, отриманою AP, закриття консульств пов’язано з рішенням російської влади в 2017 році скоротити чисельність співробітників американських дипмісій на території РФ. Таким чином, єдиним диппредставництвом Сполучених Штатів на території РФ, яке продовжить роботу, залишиться посольство в Москві.

Агентство підкреслює, що точні терміни закриття дипмісій на цей момент не відомі. Співробітники генконсульств з числа американських дипломатів — в цілому 10 осіб — будуть переведені на роботу в американське посольство в столиці. Інші співробітники генконсульств (33 людини) будуть звільнені, уточнює АP.

Російське видання “Коммерсант” раніше також повідомило з посиланням на дипломатичні джерела, що американська влада розглядає варіант повного закриття генеральних консульств США в Єкатеринбурзі і Владивостоці. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію видання, підкреслив, що можливе закриття двох консульств США в Росії не зможе ще більше зіпсувати відносини двох країн.

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