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США решили закрыть два консульства в России

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом в пятницу корреспонденту российского федерального агентства ТАСС сообщил представитель Госдепартамента, пишет УНН.

США решили закрыть два консульства в России

“Госсекретарь в тесной консультации с послом (США в РФ) Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации”, — отметил дипломат.

Он добавил, что решение “внешнеполитического ведомства о генконсульствах США в России было принято для оптимизации работы (дипломатической) миссии США в РФ”. “Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом”, — пояснил собеседник агентства.

“Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется”, — заключил он.

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего американского президента Дональда Трампа уведомила Конгресс США о готовящемся закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Согласно информации, полученной AP, закрытие консульств связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ. Таким образом, единственным диппредставительством Соединенных Штатов на территории РФ, которое продолжит работу, останется посольство в Москве.

Агентство подчеркивает, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны. Сотрудники генконсульств из числа американских дипломатов — в общей сложности 10 человек — будут переведены на работу в американское посольство в столице. Остальные сотрудники генконсульств (33 человека) будут уволены, уточняет АP.

Российское издание “Коммерсант” ранее также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, подчеркнул, что возможное закрытие двух консульств США в России не сможет еще больше испортить отношения двух стран.

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