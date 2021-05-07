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США відправили військові літаки до Афганістану для захисту виведення військ

США відправили військові літаки до Афганістану для захисту виведення військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Сполучені Штати відправили додаткові військові ресурси для захисту американських військ і сил коаліції, що виводяться з Афганістану. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Шість дальніх бомбардувальників B-52 і 12 винищувачів F-18 були розгорнуті для захисту контингенту з 2500 американських військовослужбовців і 16000 цивільних підрядників, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Генерал Міллі додав, що, хоча повстанці Талібану здійснювали від 80 до 120 нападів щодня на об'єкти уряду Афганістану, з моменту початку виведення військ 1 травня не було нападів на сили США і коаліції.

"Менш ніж через тиждень скорочення йде за планом", - заявив журналістам міністр оборони Ллойд Остін.

Контекст

США і НАТО присутні в Афганістані майже 20 років.

Президент США Джо Байден встановив крайній термін виведення військ - 11 вересня - на 20-ті роковини терактів 11 вересня, які спровокували війну.

Талібан попередив, що вони більше не пов'язані угодою не завдавати ударів по міжнародним військам.

Відповідно до угоди, підписаної в минулому році між бойовиками і тодішнім президентом Дональдом Трампом, іноземні сили повинні були піти до 1 травня.

Нагадаємо

Виведення військ США почалося на тлі запеклих зіткнень між талібами і урядовими військами за відсутності мирної угоди.

Минулого тижня в результаті вибуху автомобіля в Пулі-Аламі, провінція Логар, загинуло до 30 осіб і було поранено 110 - в основному школярі.

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