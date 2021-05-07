США отправили военные самолеты в Афганистан для защиты вывода войск
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Соединенные Штаты отправили дополнительные военные ресурсы для защиты американских войск и сил коалиции, которые выводятся из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Шесть дальних бомбардировщиков B-52 и 12 истребителей F-18 были развернуты для защиты контингента с 2500 американских военнослужащих и 16 000 гражданских подрядчиков, сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Генерал Милли добавил, что, хотя повстанцы Талибана осуществляли от 80 до 120 нападений ежедневно на объекты правительства Афганистана, с момента начала вывода войск 1 мая не было нападений на силы США и коалиции.
"Менее чем через неделю сокращение идет по плану", - заявил журналистам министр обороны Ллойд Остин.
Контекст
США и НАТО присутствуют в Афганистане почти 20 лет.
Президент США Джо Байден установил крайний срок вывода войск - 11 сентября - на 20-ю годовщину терактов 11 сентября, которые спровоцировали войну.
Но вывод войск происходит на фоне эскалации насилия, когда силы безопасности Афганистана находятся в состоянии повышенной готовности к действиям в ответ нападениям.
Талибан предупредил, что они больше не связаны соглашением не наносить удары по международным войскам.
В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между боевиками и тогдашним президентом Дональдом Трампом, иностранные силы должны были покинуть страну до 1 мая.
Напомним
Вывод войск США начался на фоне ожесточенных столкновений между талибами и правительственными войсками при отсутствии мирного соглашения.
На прошлой неделе в результате взрыва автомобиля в Пули-Аламе, провинция Логар, погибли до 30 человек и были ранены 110 - в основном школьники.