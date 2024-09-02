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США та посередники представлять остаточну угоду про припинення вогню в Газі

США та посередники представлять остаточну угоду про припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 14891 перегляди

США, Катар і Єгипет розробляють фінальну пропозицію щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Виявлення тіл шести заручників у Газі може прискорити укладення угоди.

Офіційні особи сподіваються, що виявлення тіл шести заручників у Газі відновить терміновість укладення угоди. Пише УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Сполучені Штати, Катар і Єгипет розробляють остаточну пропозицію щодо угоди про припинення вогню і повернення заручників між Ізраїлем і ХАМАС. Низка країн працювали над остаточною пропозицією до того, як шістьох заручників було знайдено мертвими в тунелі під містом Рафах на півдні Гази.

Сполучені Штати обговорюють з Єгиптом і Катаром контури остаточної угоди за принципом "або так, або ніяк". План угоди буде представлений сторонам найближчими тижнями.

Якщо обидві сторони не ухвалять його, це може означати кінець переговорів під керівництвом США, за словами високопоставленого представника адміністрації, який говорив на умовах анонімності.

Ви не можете продовжувати переговори. У якийсь момент цей процес має бути зупинений

- сказав високопоставлений чиновник.

Щодо трагедії із заручниками чиновник відповів наступне:

 "Чи зриває це угоду? Ні. Якщо що, це має надати додаткової гостроти завершальному етапу, на якому ми вже перебували", - сказав він.

Нагадаємо

Раніше ХАМАС відхилив умови угоди про звільнення заручників і припинення вогню. Угруповання звинуватило Нетаньягу у створенні нових перешкод на переговорах, зокрема щодо присутності ЦАХАЛу у Філадельфійському коридорі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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