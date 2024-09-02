США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

Официальные лица надеются, что обнаружение тел шести заложников в Газе возобновит срочность заключения соглашения. Пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Соединенные Штаты, Катар и Египет разрабатывают окончательное предложение по соглашению о прекращении огня и возвращении заложников между Израилем и ХАМАС. Ряд стран работали над окончательным предложением до того, как шесть заложников были найдены мертвыми в туннеле под городом Рафах на юге Газы.

Соединенные Штаты обсуждают с Египтом и Катаром контуры окончательного соглашения по принципу "или так, или никак". План соглашения будет представлен сторонам в ближайшие недели.

Если обе стороны не примут его, это может означать конец переговоров под руководством США, по словам высокопоставленного представителя администрации, который говорил на условиях анонимности.

Вы не можете продолжать переговоры. В какой-то момент этот процесс должен быть остановлен - сказал высокопоставленный чиновник.

Что касается трагедии с заложниками, чиновник ответил следующее:

"Срывает ли это сделку? Нет. Если что, это должно придать дополнительную остроту завершающему этапу, на котором мы уже находились" - сказал он.