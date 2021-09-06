США сприяли першій наземній евакуації з Афганістану після виведення військ з країни

Деталі

Так, високопоставлене джерело в Держдепартаменті США повідомило журналістам, що Вашингтон сприяв безпечному виїзду ще чотирьох американців з Афганістану по суші.

"Це перша наземна евакуація за сприяння Державного департаменту", - сказав чиновник, додавши, що таліби знали про операцію і не перешкоджали безпечному проходу людей.

Чиновник не назвав країну, в яку евакуювали громадян.

У той же час повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Катар домовлятися про підтримку в евакуації американців і афганців з групи ризику, які залишилися в Афганістані.

Катар раніше став головним посередником між талібами, які захопили Кабул 15 серпня, і західними країнами після виходу США з Афганістану.

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.