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США схвалили посилення ППО Тайваню на 95 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Державний департамент США схвалив можливий продаж Тайваню обладнання, засобів навчання та інших предметів для підтримки системи ППО Patriot у межах угоди на суму до 95 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

США схвалили посилення ППО Тайваню на 95 млн доларів

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Як повідомили в Пентагоні, Тайвань, на який претендують китайці, скаржився на військовий тиск, що посилюється, з боку Пекіна, який намагається змусити острів з демократичним управлінням визнати свій суверенітет.

Повідомляється, що в угоду щодо посилення ППО Тайваню також входить навчання, планування, розгортання, експлуатація, технічне обслуговування та підтримка системи ППО Patriot та пов'язаного з нею обладнання.

Цитата

"Продаж необхідний для захисту національних, економічних інтересів, безпеки США, підтримки постійних зусиль Тайваню щодо модернізації своїх збройних сил та підтримки надійного оборонного потенціалу", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що Сполучені Штати зобов'язані за законом надати Тайваню кошти для самооборони, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин та невдоволення Пекіна таким продажем зброї.

У канцелярії президента Тайваню зазначили, що це третій продаж зброї, оголошений з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, і продемонстрував "твердий" характер їхніх відносин.

"Тайвань продовжуватиме демонструвати свою рішучість захищати себе і продовжуватиме поглиблювати партнерські відносини зі Сполученими Штатами та іншими країнами-однодумцями", - заявив офіційний представник Ксав'є Чанг.

Попри схвалення Держдепартаменту США, у Пентагоні не зазначено, що контракт підписано або завершено переговори. Міністерство оборони Тайваню заявило, що очікує, що угода "набуде чинності" протягом місяця.

Доповнення

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив своєму американському колезі Джо Байдену раніше, що питання Тайваню потрібно вирішувати належним чином, щоб уникнути негативного впливу на китайсько-американські відносини.

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