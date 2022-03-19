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Китай: ненадлежащее решение проблем Тайваня повлияет на китайско-американские связи

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Китая Си Цзиньпин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену в пятницу, что вопрос Тайваня нужно решать должным образом, чтобы избежать негативного влияния на китайско-американские отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай говорит, что Тайвань, который он рассматривает как отдельную провинцию, которую нужно вернуть в лоно силой, является наиболее чувствительным и важным вопросом в его отношениях с Соединенными Штатами.

Вашингтон, обращающийся за помощью к Пекину в восстановлении мира в Украине, является важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваню.

Цитата

"Некоторые люди в Соединенных Штатах посылают неправильные сигналы силам, выступающим за независимость на Тайване, и это очень опасно", - сказал Си Байдену во время видеовызова.

"Если вопрос Тайваня не будет решен должным образом, это будет иметь взрывное влияние на отношения между двумя странами", - добавил Си.

В заявлении Белого дома сказано, что Байден во время разговора с Си повторил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и подчеркнул, что Вашингтон "продолжает выступать против любых односторонних изменений статус-кво".

Китай в течение последних двух лет активизировал свою военную деятельность вблизи острова, чтобы заявить о своих претензиях на суверенитет.

"Надеемся, что американская сторона уделит должное внимание этому вопросу", - сказал Си Байдену.

Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Байдену за его "упор на поддержании статус-кво мира и стабильности через Тайваньский пролив, а также за его твердую поддержку безопасности Тайваня".

США призвала Китай предпринять конкретные действия и осудить вторжение России в Украину. Тайвань, который отвергает претензии Китая на суверенитет, присоединился к санкциям против россии под руководством Запада и направил гуманитарную помощь украинским беженцам.

Напомним

Китайского влогера назвали национальным предателем, через распространено видео разрушенной войной Украины.

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