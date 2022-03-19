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Китай: неналежне вирішення проблем Тайваню вплине на китайсько-американські зв'язки

Китай: неналежне вирішення проблем Тайваню вплине на китайсько-американські зв'язки

Київ • УНН

 • 136882 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив своєму американському колезі Джо Байдену в п'ятницю, що питання Тайваню потрібно вирішувати належним чином, щоб уникнути негативного впливу на китайсько-американські відносини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Китай каже, що Тайвань, який він розглядає як відколоту провінцію, яку потрібно повернути в лоно силою, є найбільш чутливим і важливим питанням у його відносинах зі Сполученими Штатами.

Вашингтон, який звертається за допомогою до Пекіна у відновленні миру в Україні, є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню.

Цитата

"Деякі люди в Сполучених Штатах посилають неправильні сигнали силам, що виступають за незалежність на Тайвані, і це дуже небезпечно", - сказав Сі Байдену під час відеодзвінка.

"Якщо питання Тайваню не буде вирішено належним чином, це матиме підривний вплив на відносини між двома країнами", - додав Сі.

У заяві Білого дому сказано, що Байден під час розмови з Сі повторив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і підкреслив, що Вашингтон "продовжує виступати проти будь-яких односторонніх змін статус-кво".

Китай протягом останніх двох років активізував свою військову діяльність поблизу острова, щоб заявити про свої претензії на суверенітет.

"Сподіваємося, що американська сторона приділить належну увагу цьому питанню", - сказав Сі Байдену.

Міністерство закордонних справ Тайваню висловило подяку Байдену за його "наголос на підтримці статус-кво миру та стабільності через Тайванську протоку, а також за його тверду підтримку безпеки Тайваню".

Вона закликала Китай вжити конкретних дій і засудити вторгнення росії в Україну. Тайвань, який відкидає претензії Китаю на суверенітет, приєднався до санкцій проти росії під керівництвом Заходу і направив гуманітарну допомогу українським біженцям.

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