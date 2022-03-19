Китайського влогера назвали національним зрадником, через поширене відео зруйнованої війною України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Його щоденні відео, які публікуються на різних платформах, включаючи YouTube і китайський додаток для обміну повідомленнями WeChat, швидко набули популярності. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Ван Цзисянь зараз живе у Одесі. Він розповів, коли побачив, що китайська влада підтримує дії росії, а державні ЗМІ пропагують дезінформацію, то вирішив записати відео та показати справжню буденність українського народу у воєнний стан.
Хлопець сказав, що побачить китайські відео, які вихваляють російські війська або підтримують вторгнення.
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«Я був дуже розлючений, тоді я подумав, що зніму для них відео, і я скажу їм, що таке справжнє поле бою», — сказав Ван.
Його щоденні відео, які публікуються на різних платформах, включаючи YouTube і китайський додаток для обміну повідомленнями WeChat, швидко набули популярності як голос, який пропонує китайській аудиторії зазирнути в розорену війною Україну – різкий контраст з китайськими державними ЗМІ, які пропагували російську дезінформацію , наприклад як безпідставні твердження, українські воїни використовують "нацистську" тактику.
На одному широко перегляданому відео Ван підняв свій китайський паспорт і сказав: "Ці українські охоронці не нацисти, це програмісти ІТ, звичайні люди, цирульники – це люди".
Оскільки ці відео почали привертати увагу, іноді набираючи понад 140 000 переглядів, кількість критиків також зросла з коментарями, які називали його національним зрадником.
"Вам більше не потрібен цей китайський паспорт, ви вже забули, з якої ви країни", – йдеться в одному з популярних коментарів.
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