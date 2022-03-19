Китайского влогера назвали национальным предателем, через распространенное видео разрушенной войной Украины

Детали

Ван Цзисянь сейчас живет в Одессе. Он рассказал, когда увидел, что китайские власти поддерживают действия россии, а государственные СМИ пропагандируют дезинформацию, то решил записать видео и показать настоящую обыденность украинского народа в военное положение.

Парень сказал, что увидит китайские видео, которые восхваляют русские войска и поддерживают вторжение.

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"Я был очень рассержен, тогда я подумал, что сниму для них видео, и я скажу им, что такое настоящее поле боя", — сказал Ван.

Его ежедневные видео, которые публикуются на различных платформах, включая YouTube и китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, быстро приобрели популярность как голос, который предлагает китайской аудитории заглянуть в разоренную войной Украину - резкий контраст с китайскими государственными СМИ, которые пропагандировали российскую дезинформацию, например как безосновательные утверждения, украинские воины используют "нацистскую" тактику.

На одном широко просматриваемом видео Ван поднял свой китайский паспорт и сказал: "Эти украинские охранники не нацисты, это программисты ИТ, обычные люди, цирюльники - это люди".

Поскольку эти видео начали привлекать внимание, иногда набирая более 140 000 просмотров, число критиков также возросло с комментариями, которые называли его национальным предателем.

"Вам больше не нужен этот китайский паспорт, вы уже забыли, из какой вы страны", - говорится в одном из популярных комментариев.

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