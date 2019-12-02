США ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сполучені Штати ратифікували протокол про вступ Північної Македонії в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку держсекретаря США Майка Помпео в Twitter.
"Ще один крок до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го союзника НАТО!", - написав він.
Нагадаємо, на початку лютого парламент Греції проголосував за ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в альянс.
Протокол про вступ республіки в НАТО також підписали країни-члени Північноатлантичного альянсу.