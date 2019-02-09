Парламент Греції підтримав вступ Македонії в НАТО

"Сьогоднішнє голосування завершує найважливішу частину грецьких зобов'язань", - прокоментував прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.

Ципрас наголосив, що сусідня балканська держава має стати союзником у гарантуванні безпеки, стабільності та миру в регіоні.

"Історія нас розсудить. Гадаю, ми виконали наш патріотичний обов'язок", - додав керівник грецького уряду.

Він також висловив переконання, що підписання компромісної угоди між Афінами та Скоп'є щодо зміни назви колишньої частини Югославії значно покращило імідж Греції у світі.

"Ми рухаємося до гарантованого успіху", - написав того ж дня прем'єр-міністр Республіки Північна Мекедонія Зоран Заєв у своєму мікроблозі у Twitter.

Нагадаємо, 6 лютого НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до Альянсу.