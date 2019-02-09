Парламент Греции поддержал вступление Македонии в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. В поддержку этого документа проголосовали вечером в пятницу, 8 февраля, 153 депутата, 140 высказались против. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Сегодняшнее голосование завершает важнейшую часть греческих обязательств", - прокомментировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Ципрас подчеркнул, что соседнее балканское государство должно стать союзником в обеспечении безопасности, стабильности и мира в регионе.
"История нас рассудит. Думаю, мы выполнили наш патриотический долг", - добавил руководитель греческого правительства.
Он также выразил убеждение, что подписание компромиссного соглашения между Афинами и Скопье по изменению названия бывшей части Югославии значительно улучшило имидж Греции в мире.
"Мы движемся к гарантированному успеху", - написал в тот же день премьер-министр Республики Северная Мекедония Зоран Заев в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, 6 февраля НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в НАТО.