США продовжує виступати проти “Північного потоку — 2”

Цитата

“Ми розглядаємо „Північний потік-2“ як загрозу для європейської енергетичної безпеки. Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї”, — йдеться у заяві.

Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Доповнення

Україна і США опублікували спільну заяву, що стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.