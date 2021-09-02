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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 106821 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 123316 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 127179 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 186272 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 138504 просмотра

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2 марта, 17:42 • 130959 просмотра

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США продолжает выступать против "Северного потока - 2"

США продолжает выступать против "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 12692 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против “Северного потока — 2”. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины, пишет УНН.

Цитата

“Мы рассматриваем” Северный поток-2 “как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия ”, - говорится в заявлении.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Дополнение

Украина и США опубликовали совместное заявление , касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

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