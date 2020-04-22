США призупинять видачу грінкарт та імміграційних віз

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про плани обмежити видачу грінкарт іноземцям та імміграційних віз в США мінімум на 60 днів, щоб залишити робочі місця для американців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цей термін може бути продовжений у разі необхідності після оцінки самим Трампом і його командою на підставі обстановки в економіці на той момент.

Кількість заражених коронавірусом в США перевищила 800 тисяч осіб станом на ранок 22 квітня.

Нагадаємо, Трамп заявив 21 квітня, що в зв'язку з пандемією нового коронавірусу він має намір тимчасово призупинити імміграцію до Сполучених Штатів.

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