США призупинять видачу грінкарт та імміграційних віз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про плани обмежити видачу грінкарт іноземцям та імміграційних віз в США мінімум на 60 днів, щоб залишити робочі місця для американців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Цей термін може бути продовжений у разі необхідності після оцінки самим Трампом і його командою на підставі обстановки в економіці на той момент.
Кількість заражених коронавірусом в США перевищила 800 тисяч осіб станом на ранок 22 квітня.
Нагадаємо, Трамп заявив 21 квітня, що в зв'язку з пандемією нового коронавірусу він має намір тимчасово призупинити імміграцію до Сполучених Штатів.