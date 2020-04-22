США приостановят выдачу гринкарт и иммиграционных виз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.
Число зараженных коронавирусом в США превысило 800 тысяч человек по состоянию на утро 22 апреля.
Напомним, Трамп заявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.