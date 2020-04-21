Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.
"В свете нападения со стороны невидимого врага (коронавируса – ред.), а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал президент у себя в Twitter.
Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, в США более 42 тысяч человек стали жертвами коронавируса. В общем инфицировано 786 тысяч американцев.