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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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13:05 • 54275 просмотра

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Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 14438 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага (коронавируса – ред.), а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал президент у себя в Twitter.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в США более 42 тысяч человек стали жертвами коронавируса. В общем инфицировано 786 тысяч американцев.

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