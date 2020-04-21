Трамп має намір призупинити імміграцію в США через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив 21 квітня, що в зв'язку з пандемією нового коронавірусу він має намір тимчасово призупинити імміграцію до Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Трампа в Twitter.
"У світлі нападу з боку невидимого ворога (коронавірусу - ред.), а також через необхідність захистити робочі місця наших чудових американських громадян я підпишу указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів!" - написав президент у себе в Twitter.
Інші подробиці поки не повідомляються.
Нагадаємо, у США більше 42 тисяч осіб стали жертвами коронавірусу. Загалом інфіковано 786 тисяч американців.