США приєдналися до Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сполучені Штати приєдналися до Оттавської конвенції щодо заборони використання протипіхотних наземних мін (APL), а також зобов'язуються знищити запаси цього виду зброї, пише УНН з посиланням на сайт Білого дому.
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Сполучені Штати змінюють політику щодо протипіхотних мін. Зазначається, що США заборонять розробку, виробництво, накопичення і передання APL, за винятком випадків, коли це необхідно для розмінування.
Країна зобов'язується не використовувати протипіхотні міни за межами Корейського півострова, а також знищити всі запаси види зброї, які не потрібні для оборони Південної Кореї.
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