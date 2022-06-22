США приєдналися до Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

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Сполучені Штати змінюють політику щодо протипіхотних мін. Зазначається, що США заборонять розробку, виробництво, накопичення і передання APL, за винятком випадків, коли це необхідно для розмінування.

Країна зобов'язується не використовувати протипіхотні міни за межами Корейського півострова, а також знищити всі запаси види зброї, які не потрібні для оборони Південної Кореї.

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У Сенаті США погодили новий законопроєкт про контроль над зброєю у відповідь на масові розстріли минулого місяця, унаслідок яких загинуло понад 30 людей.