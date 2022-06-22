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У Сенаті США погодили новий законопроект про контроль над зброєю

У Сенаті США погодили новий законопроект про контроль над зброєю

Київ • УНН

 • 97670 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сенат США у вівторок провів процедурне голосування за просування нещодавно доопрацьованого двопартійного законопроекту про контроль над зброєю, що є важливим кроком для його ухвадення, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

На шляху у законопроекта все ще низка перешкод, які необхідно усунути. У Сенаті США його чекають ще два ключові голосування, друге з яких - остаточне ухвалення. Потім Палата представників США має ухвалити законопроект.

Як прогнозується, дебати щодо нового законодавства у Сенаті завершаться "вже цього тижня". Зазначається, що законодавцям треба поспішати, перш ніж Сенат вирушить на канікули 4 липня, аби досягти ухвалення законопроекту у Палаті представників.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер похвалив двопартійних переговорників у вівторок увечері і сказав, що законопроект є "прогресом і врятує життя". "Хоча це не все, чого ми хочемо, цей закон вкрай необхідний", - додав він у своєму виступі в залі Сенату.

Щодо термінів ухвалення закону, Шумер сказав: "Ми перейдемо до остаточного ухвалення якнайшвидше. Я очікую, що законопроект буде ухвалено Сенатом до кінця тижня".

Компромісний законопроект Сенату про безпеку зброї, як зазначається, включає мільйони доларів інвестицій у психічне здоров'я, шкільну безпеку, програми кризового втручання та стимули для включення штатами записів про неповнолітніх до Національної системи миттєвої перевірки кримінального минулого.

Законопроект вносить суттєві зміни у процес купівлі вогнепальної зброї особами віком від 18 до 21 року. Він також закриває так звану "лазівку для бойфрендів", що є великою перемогою демократів, які виборювали це десятиліття.

Доповнення

Палата представників США ухвалила радикальний пакет заходів для контролю за зброєю 9 червня.

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