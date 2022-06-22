В Сенате США согласовали новый законопроект о контроле над оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сенат США во вторник провел процедурное голосование за продвижение недавно доработанного двухпартийного законопроекта о контроле над оружием, что является важным шагом для его принятия, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
На пути у законопроекта все еще ряд препятствий, которые необходимо устранить. В Сенате США его ждут еще два ключевых голосования, второе из которых – окончательное принятие. Затем Палата представителей США должна принять законопроект.
Как прогнозируется, дебаты по новому законодательству в Сенате завершатся "уже на этой неделе". Отмечается, что законодателям следует спешить, прежде чем Сенат отправится на каникулы 4 июля, чтобы достичь принятия законопроекта в Палате представителей.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер похвалил двухпартийных переговорщиков во вторник вечером и сказал, что законопроект является "прогрессом и спасет жизнь". "Хотя это не все, чего мы хотим, этот закон крайне необходим", – добавил он в своем выступлении в зале Сената.
Относительно сроков принятия закона, Шумер сказал: "Мы перейдем к окончательному принятию как можно скорее. Я ожидаю, что законопроект будет принят Сенатом до конца недели".
Компромиссный законопроект Сената о безопасности оружия, как указано, включает миллионы долларов инвестиций в психическое здоровье, школьную безопасность, программы кризисного вмешательства и стимулы для включения штатами записей о несовершеннолетних в Национальную систему мгновенной проверки уголовного прошлого.
Законопроект вносит существенные изменения в процесс покупки огнестрельного оружия лицами в возрасте от 18 до 21 года. Он также закрывает так называемую "лазейку для бойфрендов", что является большой победой демократов, боровшихся за это десятилетие.
Дополнение
Палата представителей США приняла радикальный пакет мер по контролю за оружием 9 июня.