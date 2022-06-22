США присоединились к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Соединенные Штаты присоединились к Оттавской конвенции по запрету использования противопехотных наземных мин (APL), а также обязуются уничтожить запасы этого вида оружия, пишет УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
Детали
Соединенные Штаты изменяют политику в отношении противопехотных мин. Отмечается, что США запретят разработку, производство, накопление и передачу APL, за исключением случаев, когда это необходимо для разминирования.
Страна обязуется не использовать противопехотные мины за пределами Корейского полуострова, а также уничтожить все запасы этого вида оружия, которые не требуются для обороны Южной Кореи.
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