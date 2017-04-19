США повертатиме Україні вкрадені П.Лазаренком кошти на певних умовах - ГПУ

"Це не будуть просто гроші, перераховані до бюджету України. Буде певним чином обумовлено ті умови і завдання, на які будуть ці гроші витрачені", - сказав Є.Єнін.

Він уточнив, що кошти можуть бути повернені Україні для боротьби з бідністю, підтримки охорони здоров'я чи боротьби з корупцією.

"Ці питання будуть стояти окремо на порядку денному українсько-американських переговорів", - пояснив Є.Єнін.

Він також додав, що процес повернення вкрадених активів може зайняти певний час, адже кошти перебувають на рахунках п’яти різних юрисдикцій.

"В деяких юрисдикціях ми можемо говорити про ледь не автоматичне визнання рішень американського суду, в деяких юрисдикціях нам доведеться проводити дво- чи тристоронні переговори із залученням уряду США. І тоді ми будемо бачити, як рухатиметься процес повернення коштів", - пояснив Є.Єнін.

Нагадаємо, Є.Єнін в інтерв'ю УНН повідомив, що захист екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка пропонував уряду США укласти угоду на умовах "50 на 50" у межах справи про незаконне виведення 280 млн дол. з України.

У 1998 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти П.Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Раніше екс-заступник Генпрокурора Микола Обіход повідомив, що зокрема, йдеться про 280 млн дол., які були арештовані на рахунках у Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках, а потім ще раз арештовані органами американської юстиції.