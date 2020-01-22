США планують обмежити в'їзд громадянам Білорусі та Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розширити список країн, громадянам яких може бути заборонений в'їзд в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Передбачається, що в стоп-лист будуть внесені сім нових держав - Білорусь, Киргизстан, Еритрея, М'янма, Нігерія, Судан і Танзанія. Список країн поки не остаточний.
Джерела WSJ пояснили, що країни не будуть стикатися з загальними заборонами на поїздки в США, але можуть мати обмеження, які діятимуть щодо певних типів віз, наприклад, ділових або гостьових.
У вівторок Трамп в Давосі підтвердив, що розглядає можливість розширити перелік країн, чиїм громадянам заборонені поїздки в США, проте перераховувати ці держави він не став.
Нагадаємо, США ввели санкції проти одного з найбагатших олігархів Молдови.