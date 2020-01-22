США планируют ограничить въезд гражданам Беларуси и Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых может быть запрещен въезд в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Предполагается, что в стоп-лист будут внесены семь новых государств — Беларусь, Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Список стран пока не окончательный.
Источники WSJ пояснили, что страны не будут сталкиваться с общими запретами на поездки в США, но могут иметь ограничения, которые будут действовать в отношении определенных типов виз, например, деловых или гостевых.
Во вторник Трамп в Давосе подтвердил, что рассматривает возможность расширить перечень стран, чьим гражданам запрещены поездки в США, однако перечислять эти государства он не стал.
Напомним, США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов Молдовы.