США офіційно змінили написання офіційної назви Туреччини

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Цей крок стався через кілька місяців після того, як уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана закликав країни та міжнародні організації прийняти зміну назви, намагаючись відрізнити країну від птаха з такою ж назвою — індика (в англійській мові слова Туреччина та індик пишуться однаково - ред.).

Оголошення в четвер також зроблено напередодні ключового візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який відбудеться пізніше цього місяця.

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