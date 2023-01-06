США офіційно змінили написання офіційної назви Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Державний департамент підтвердив, що Сполучені Штати вирішили прийняти турецьке написання для свого союзника по НАТО, змінивши з Turkey на Turkiye.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Цей крок стався через кілька місяців після того, як уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана закликав країни та міжнародні організації прийняти зміну назви, намагаючись відрізнити країну від птаха з такою ж назвою — індика (в англійській мові слова Туреччина та індик пишуться однаково - ред.).
Оголошення в четвер також зроблено напередодні ключового візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який відбудеться пізніше цього місяця.
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