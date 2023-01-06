США официально изменили написание официального названия Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Государственный департамент подтвердил, что Соединенные Штаты решили принять турецкое написание для своего союзника по НАТО, сменив с Turkey на Turkiye.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Этот шаг произошел через несколько месяцев после того, как правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвало страны и международные организации принять смену названия, пытаясь отличить страну от птицы с таким же названием - индюка (в английском языке слова Турция и индюк пишутся одинаково - ред.).
Объявление в четверг также сделано в преддверии ключевого визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который состоится позже этого месяца.
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