США официально изменили написание официального названия Турции

Детали

Этот шаг произошел через несколько месяцев после того, как правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвало страны и международные организации принять смену названия, пытаясь отличить страну от птицы с таким же названием - индюка (в английском языке слова Турция и индюк пишутся одинаково - ред.).

Объявление в четверг также сделано в преддверии ключевого визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который состоится позже этого месяца.

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