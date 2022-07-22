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США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків A-10 Warthog

США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків A-10 Warthog

Київ • УНН

 • 2018285 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У військових колах США обговорюється пропозиція передати Україні флот штурмовиків A-10. Як зазначає газета New York Times, у цій ідеї є багато сенсу з погляду як потреб України, так і інтересів розвитку американських ВПС, пише УНН.

Деталі

Штурмовики A-10 розроблялися в роки Холодної війни спеціально для поразки наземних цілей і насамперед - для боротьби з радянськими танками, які й зараз удосталь застосовуються Росією.

Водночас Пентагон вже не перший рік намагається позбавитися цих машин, щоб звільнити кошти для закупівлі та обслуговування більш багатоцільових літаків, які більшою мірою відповідають уявленням американських стратегів про майбутні військові конфлікти, в яких можуть брати участь США.

Але домогтися від Конгресу санкції цього американським військовим досі не вдавалося; законодавці завзято виділяли гроші на підтримку та модернізацію флоту А-10.

Міністр ВПС США Френк Кендалл відразу в кількох заявах цього тижня допускав можливість передачі А-10 Україні.

Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун на Форумі з безпеки в Аспені прямо не говорив про А-10, але припустився можливості передачі Україні бойових літаків, причому швидше за все не російських.

Також обговорюється можливість передачі Україні винищувачів F-16, але у Києві не всі переконані у користі цієї машини для потреб нинішньої війни.

Досі адміністрація Байдена чинила опір передачі Україні літаків - навіть з інших країн НАТО - вважаючи, що в Москві цей крок буде сприйнятий як ескалація участі США у війні.

Нагадаємо

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