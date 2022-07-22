Чорноморський флот продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма «Калібрами» на двох кораблях

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"В Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма «Калібрами» на двох кораблях. Поруч з ними 1 ВДК", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в командуванні, на Одещині ворог продовжує інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих повідомлень псевдоуспіхів окупаційної армії. Про влучання у приватні будинки мирних жителів міністерство оборони рашистів повідомляє як про знищення військово-тренувальних баз із сотнями загиблих нацистів.

На Придністровському напрямку обстановка стабільно контрольована силами оборони. Державний кордон надійно захищено, активності сил військового контингенту на території суміжної держави не спостерігається.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів.