Черноморский флот продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 «Калибрамы» на двух кораблях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг в Черном море продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 «Калибрами» на двух кораблях. Об этом информирует УНН.
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"В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 «Калибрами» на двух кораблях. Рядом с ними 1 ВДК", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в командовании, в Одесской области враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений псевдоуспехов оккупационной армии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов сообщает как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов.
На Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается.
Напомним
ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов.