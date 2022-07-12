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У США обговорюють розблокування продажу наступальної зброї Саудівській Аравії – Reuters

У США обговорюють розблокування продажу наступальної зброї Саудівській Аравії – Reuters

Київ • УНН

 • 80833 перегляди

КИЇВ.12 липня. УНН. Адміністрація Байдена обговорює можливе скасування заборони США на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії. Очікується, що будь-яке остаточне рішення залежатиме від того, чи досягне Ер-Ріяд прогресу у врегулюванні конфлікту в Ємені. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Протягом останніх місяців, за словами співрозмовників Reuters, високопоставлені посадовці Саудівської Аравії тиснули на своїх американських колег, щоб ті скасували політику продажу лише оборонної зброї на кількох зустрічах в Ер-Ріяді та Вашингтоні.

За словами двох джерел, внутрішні обговорення в Сполучених Штатах є неофіційними та знаходяться на ранній стадії, тим часом як офіційний представник США повідомив агентству, що наразі із Саудівською Аравією не ведуть обговорень щодо наступальної зброї.

Зазначили, що перед дипломатичною поїздкою до Саудівської Аравії Байден прагне відновити напружені відносини з країною, оскільки хоче збільшити постачання нафти, щоб компенсувати втрату експорту з росії.

За словами співрозмовників, рішення щодо ймовірного зняття заборони ще не ухвалили. Очікується, що адміністрація Байдена діятиме обережно, обговорюючи, які системи можуть бути запропоновані, повідомили два джерела.

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