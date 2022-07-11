Більшість демократів не хочуть бачити Байдена кандидатом у президенти у 2024 році - опитування

Деталі

Як зазначає NYT, занепокоєння економічною ситуацією та інфляцією, що росте, вплинуло на національний настрій, як щодо Байдена, так і щодо траєкторії розвитку країни. Так, понад три чверті зареєстрованих виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються в неправильному напрямку, і «це всепроникне почуття песимізму, яке охоплює всі куточки країни, всі вікові та расові групи, міста, передмістя та сільські райони, а також обидві політичні партії».

Згідно з результатами опитування, лише 13% американських виборців вважають, що країна перебуває на правильному шляху – це найнижча точка в опитуваннях Times з моменту фінансової кризи 2008 року.

Такі настрої призвели до того, що рейтинг схвалення роботи Байдена досягнув небезпечно низької позначки, пише видання. Республіканська опозиція передбачувано переважна, проте понад дві третини незалежних виборців також не схвалюють діяльність президента, а майже половина – категорично не схвалюють, свідчать результати опитування.

Серед колег-демократів рейтинг його схвалення становить 70 відсотків, що є відносно низьким показником для президента, особливо перед проміжними виборами 2022 року, до яких Байдену необхідно залучити демократів до виборчих дільниць, щоб зберегти контроль над Конгресом.

Водночас, як зазначається, лише 26% виборців-демократів заявили, що партія має висунути його кандидатуру у 2024 році.

Байден неодноразово заявляв, що має намір балотуватися на переобрання у 2024 році. У свої 79 років він уже є найстарішим президентом в історії США, і занепокоєння його віком посідає перше місце у списку виборців-демократів, які хочуть, щоб партія знайшла альтернативу, пише NYT.

Образа на Байдена та бажання рухатися у новому напрямі були особливо гострими серед молодих виборців. У ході опитування 94% демократів у віці до 30 років заявили, що вони віддали б перевагу іншому кандидату в президенти.

Нагадаємо

31 січня 2007 року Джо Байден оголосив про те, що візьме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як досить невисокі порівняно з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою та Гілларі Клінтон. Однак тоді переміг Барак Обама, з яким Байден тривалий час працював.

У 2020 році він погодився стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Його супротивником був Дональд Трамп. 13 листопада завершили підрахунок голосів у всіх штатах США. За результатом підрахунку, Джо Байден набрав 306 голосів виборців, а Дональд Трамп — 232 голоси.

У червні Білий дім офіційно повідомив про те, що президент США Джо Байден має на меті балотуватися на другий термін. Майбутні вибори намічені на 2024 рік.